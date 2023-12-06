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Дома в Щерчовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Щерчово, Беларусь
Дом
Щерчово, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Пружанском р-не. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 57,0 кв.м, общ.- 48,6 кв.м, жил.- 3…
€5,994
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Параметры недвижимости в Щерчовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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