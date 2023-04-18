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Купить недвижимость с бассейном в Шашковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 108,928
В 68 километрах от МКАД, 15 км от М1 (пересечение дорог М1 - Столбцы – Ивенец) продает…

Параметры недвижимости в Шашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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