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Купить квартиру в Шашковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шашковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/2 Этаж
€ 12,357
2-х комнатная  квартира  в экологически чистом поселке Неман! Отличное расположени…

Параметры недвижимости в Шашковский сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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