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Купить недвижимость в Шашковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шашковский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² 2/2 Этаж
€ 12,357
2-х комнатная  квартира  в экологически чистом поселке Неман! Отличное расположени…
Домв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 108,928
В 68 километрах от МКАД, 15 км от М1 (пересечение дорог М1 - Столбцы – Ивенец) продает…
Домв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 18,307
Продается домик для летнего отдыха и рыбалки на берегу реки Неман. Жуков Борок историческое …

Параметры недвижимости в Шашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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