ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Шерстинский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Шерстинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
3
63 м²
2/5
Супер предложение!!! Квартира с тремя раздельными комнатами, не угловая. Площадь указана по …
€63,385
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
3
84 м²
4/4
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Ясеневая, 2009 г.п., 4 / 4 кирпич, 85,9 / 83,9 / 34,8 / …
€80,414
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном
Гомель, Беларусь
1
48 м²
3/9
€46,356
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
4
103 м²
9/10
Уникальность и простор, комфорт и уют - все это воплощается в эксклюзивной двухэтажной кварт…
€103,119
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
4
105 м²
2/9
Продаем добротную и уютную квартиру в тихом центре с отлично развитой инфраструктурой по ули…
€118,256
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
3
75 м²
5/9
О вашей будущей квартире: - Отличная планировка - в квартире три изолированные комнаты и дос…
€100,187
Рекомендовать
Дом с садом, с ландшафтным дизайном
Любань, Беларусь
104 м²
❤️ Дом c отличным ремонтом со всеми коммуникациями и позволит заселится в него с первого дня…
€42,478
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3
66 м²
3/9
Обмен на благоустроенный дом в Речице или пригороде. Предлагаем к продаже трёхкомнатную квар…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж
Гомель, Беларусь
427 м²
Коттедж Премиум класса! Очаровательный дом с современным дизайном. Фундамент дома из монолит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж с камином
Острошицко-Городокский сельский Совет, Беларусь
461 м²
Продается коттедж в д.Губичи, ул.Лесная! Логойское направление, 17 км от МКАД. Участок 0,17 …
€170,194
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью, с бытовой техникой
Слуцк, Беларусь
2
42 м²
1/1
❤️Продается двухкомнатная квартира в блокированном доме. Адрес: Слуцк, пер Толстого 1-й, д. …
€15,988
Рекомендовать
Дом
Жабинка, Беларусь
44 м²
Жилой дом. г.Жабинка. Брус / деревянная вагонка / шифер. Фундамент: ленточный монолитный; ма…
€19,394
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Шерстинский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL