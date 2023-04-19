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Купить недвижимость в Сорочинский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 10,984
Продаётся одноэтажный деревянный дом, облицованный кирпичом 1955 года постройки в д. Слобода…
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 8,696
Предлагаем вашему внимание блочный одноэтажный жилой дом, общей площадью 91.2 кв.м.! Жилая п…
Домв Сорочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорочинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 8,879
Продается реконструированный жилой дом! Дом расположен на хуторе в д. Лесневщина Сорочинског…

Параметры недвижимости в Сорочинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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