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Купить дом в Сорочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Сорочи, Беларусь
Дом
Сорочи, Беларусь
49 м²
€ 40,911
Дом на просторном участке в аг. Сорочи Адрес: аг. Сорочи, ул. Чкалова ❤️Каждый мечтает о рос…

Параметры недвижимости в Сорочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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