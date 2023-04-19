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Купить квартиру в Сорочский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Сорочи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сорочи, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 4/5 Этаж
€ 30,068
Трёхкомнатная квартира в аг. Сорочи. Адрес: аг. Сорочи, ул. Советская, д. 4А. ❤️Идеальный ва…
Квартира 4 комнатыв Сорочи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Сорочи, Беларусь
4 Количество комнат 80 м² 2/4 Этаж
€ 25,512
Отличная четырехкомнатная квартира в хорошем состоянии готова к проживанию. Установлены стек…

Параметры недвижимости в Сорочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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