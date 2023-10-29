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Квартиры в Шерешевский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Шерешево, Беларусь
Квартира
Шерешево, Беларусь
Площадь 58 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Пружанском р-не. 1975 г.п. 1 этаж, подвальный этаж. Об…
€3,973

Параметры недвижимости в Шерешевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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