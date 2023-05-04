Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Пружанский район
Шерешевский сельский Совет
Жильё в Шерешевский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
4/5 Этаж
€ 29,814
Продается светлая уютная квартира в городе-спутнике Смолевичи. Квартира расположена в …
Квартира 2 комнаты
Чёнки, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 22,586
Продаётся двухкомнатная уютная квартира в пос. Чёнки. Квартира расположена в экологиче…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
135 м²
3/3 Этаж
€ 135,516
Продается квартира в уникальном месте г. Минска по адресу ул. Друйская, д. 61 - дом клубного…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
44 м²
4/5 Этаж
€ 58,724
Отличное предложение! Уютная двухкомнатная квартира в самом центре Минска. Бульвар Мул…
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
6/10 Этаж
€ 34,512
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/25 Этаж
€ 66,846
Продается просторная квартира с парковочным местом в миниполисе «Каскад». Есть в…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
75 м²
7/7 Этаж
€ 81,220
Просторная 3-комнатная квартира с большой кухней Адрес: г. Минск, ул. Маршала Лосика, д. 26.…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
77 м²
23/26 Этаж
€ 101,999
Просторная квартира на 23 этаже с красивым видом на город в современном многофункциональном …
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/10 Этаж
€ 47,882
Прекрасная однокомнатная квартира полностью готовая к проживанию! Стильный ремонт (40.9/38 к…
Квартира
Минск, Беларусь
86 м²
3/3 Этаж
€ 20,779
Дом
Сеница, Беларусь
42 м²
€ 40,655
Выгодное предложение! Продаётся дом в тихом месте 1980 года постройки. Кровля – металл…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
56 м²
16/16 Этаж
€ 47,431
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%% * Дополнительная СКИДКА 3-5% до конца …
Параметры недвижимости в Шерешевский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты