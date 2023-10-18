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Коттеджи в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж с садом, с прудом на участке в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с садом, с прудом на участке
Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Продается дом-дача СТ "Магистраль-2" (район деревни Заречанка).  Дом с современным и качеств…
€93,799

Параметры недвижимости в Сопоцкинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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