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Купить недвижимость в Шапечинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Шапечинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шапечинский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 18,718
В экологически чистом, живописном месте, в 20 км. от Витебска, на участке 15 соток продается…

Параметры недвижимости в Шапечинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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