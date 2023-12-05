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Таунхаусы в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус с гаражом в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус с гаражом
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается 2-квартирный блокированный дом в д. Белица, Минский район, Самохваловичский с/с, 1…
€91,982
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Параметры недвижимости в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

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