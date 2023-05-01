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Коттеджи в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
237 м²
€ 190,265
Любителям загородной жизни – двухквартирный дом всего в 8 минутах от Минска. Если вы ц…
Коттедж в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 317,866
Продается коттедж, новый с ремонтом рядом с Минском. д.Слобода (коттеджная застройка) Комфор…

Параметры недвижимости в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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