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Квартиры в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Самохваловичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Самохваловичи, Беларусь
1 Количество комнат 41 м² 1/2 Этаж
€ 29,062
Продается однокомнатная квартира в д. Самохваловичи, ул. Парковая, д.2. 10 км от МКАД по Слу…

Параметры недвижимости в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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