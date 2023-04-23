Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Речицкий район
  5. Солтановский сельский Совет

Жильё в Солтановский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Солтаново, Беларусь
Дом
Солтаново, Беларусь
66 м²
€ 8,021
Предлагается к покупке добротный дом  на участке 23 сотки в а.г. Солтаново ,Рецицкий р-…

Параметры недвижимости в Солтановский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти