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Купить дом в Солоникский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Солоникский сельский Совет, Беларусь
Дом
Солоникский сельский Совет, Беларусь
91 м²
€ 12,357
Продаётся просторная 3-х этажная дача из блоков обложенных кирпичом. 5 км от Полоцка, 15км о…
Домв Струнье, Беларусь
Дом
Струнье, Беларусь
201 м²
€ 43,937
Продается большой, двухэтажный недостроенный дом в д. Струнье, конечная остановка автобуса №…

Параметры недвижимости в Солоникский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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