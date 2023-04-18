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Купить квартиру в Солоникский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Солоникский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Солоникский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 1/2 Этаж
€ 26,545
Продаётся трёхкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного панельного дома 1993 года пост…
Квартира 3 комнатыв Богатырская, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Богатырская, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 5/5 Этаж
€ 21,053
В г.Полоцке, в районе сельхозтехники, продаётся или разменивается трёхкомнатная квартира хор…

Параметры недвижимости в Солоникский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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