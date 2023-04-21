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Коттеджи в Солигорск, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Солигорск, Беларусь
Коттедж
Солигорск, Беларусь
194 м²
€ 91,083
Продаётся невероятно просторный коттедж, идеально подходящий для большой семьи, в тихом мест…

Параметры недвижимости в Солигорск, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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