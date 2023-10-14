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Дома с бассейном в Солигорский район, Беларусь

Старобинский сельский Совет
7
Чижевичский сельский Совет
7
Зажевичский сельский Совет
3
2 объекта найдено
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831
Дом с бассейном, с баней, с камином в Старые Терушки, Беларусь
Дом с бассейном, с баней, с камином
Старые Терушки, Беларусь
Площадь 87 м²
Самое время купить дом Адрес: аг. Старые Терушки, ул. Советская. ❤️Представляем Вашему внима…
€61,831

Типы недвижимости в Солигорский район

коттеджи

Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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