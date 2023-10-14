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9 объектов найдено
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Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы ❤️ …
€78,002
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Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
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Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
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Коттедж с садом, с прудом на участке
Старобинский сельский Совет, Беларусь
192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: Тычины, ул. Центральная. ❤️Представляем Вашему вни…
€190,155
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Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,661
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Коттедж с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
224 м²
Выгодное вложение - купить коттедж Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
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Коттедж новое здание, с садом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
81 м²
Продается дом с участком! Адрес: д. Кулаки, ул. Центральная ❤️ Отличный дом в пешей досту…
€57,065
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Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы ❤️ …
€78,002
Рекомендовать
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
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Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь
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недорогая
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