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Коттеджи в Солигорский район, Беларусь

Старобинский сельский Совет
4
Чижевичский сельский Совет
3
Коттедж В архив
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9 объектов найдено
Коттедж новое здание, с гаражом в Старобин, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
Площадь 117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы   ❤️ …
€78,002
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней, с теплицей
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Новый коттедж площадью 125 м2 находится в пригороде Солигорска, всего в 4-х км. Дом полность…
€123,567
Коттедж с садом, с прудом на участке в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с садом, с прудом на участке
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Выгодное вложение: купить коттедж. Адрес: Тычины, ул. Центральная. ❤️Представляем Вашему вни…
€190,155
Коттедж с гаражом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
Дом в Солигорском р-не в д. Листопадовичи Адрес: Листопадовичи, ул. Зелёная ❤️ Продажа совре…
€84,661
Коттедж с гаражом, с баней в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 224 м²
Выгодное вложение - купить коттедж Адрес: п. Новый, ул. Берёзовая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812
Коттедж новое здание, с садом в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж новое здание, с садом
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается  дом с участком! Адрес: д. Кулаки, ул. Центральная   ❤️ Отличный дом в пешей досту…
€57,065
Коттедж новое здание, с гаражом в Старобин, Беларусь
Коттедж новое здание, с гаражом
Старобин, Беларусь
Площадь 117 м²
Купить одноуровневый дом в 10-ти минутах от Солигорска Адрес: гп. Старобин, ул. Дружбы   ❤️ …
€78,002
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€237,812

Параметры недвижимости в Солигорский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
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