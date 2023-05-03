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Дома в Шацкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 4,087
Продается жилой дом в 80 км от МКАД по Слуцкой трассе и около 65 км по Пуховичскому направле…
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 4,087
Продается частный жилой дом по адресу Пуховичский р-н, Шацкий с/с, д. Селецк, ул. Колхозная.…
Дом в Шацкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Шацкий сельский Совет, Беларусь
84 м²
€ 107,167
Дом гостиничного типа, два этажа, теплый, уютный, камин, мебель , все удобства в доме. …

Параметры недвижимости в Шацкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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