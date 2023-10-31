ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Рясненский сельский Совет
Дома
Дома в Рясненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 1 комната
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
1
22 м²
1
Тихое, спокойное место, недалеко от м-на «Барановичи». Подлабенский с/с, СТ «Дружба-1». Зем…
€5,864
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
1
33 м²
1/9
Предлагаем купить 1-комнатную квартиру студию с евроремонтом в современном доме по ул. Гогол…
€53,150
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
2
59 м²
2/10
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Адамковская, 2019 г.п., 2 / 10 панель, 61,5 / 58,7 / 33,…
€67,851
Рекомендовать
Дом с гаражом
Минск, Беларусь
63 м²
Уютный дом, есть возможность оборудования мансардной комнаты на втором этаже. В доме есть су…
€66,908
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
3
1
108 м²
5/10
€52,340
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
3
1
70 м²
6/10
Продается светлая и уютная 3-комнатная квартира по ул. Курчатова дом 30 (микрорайон Девятовк…
€40,051
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дивин, Беларусь
2
49 м²
2/3
2-комнатная квартира, аг. Дивин, ул. Ленина, 1979 г.п., 2 / 3 панель, 52,0 / 49,4 / 28,0 / 7…
€10,366
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
2
52 м²
1/4
2-комнатная квартира, г. Малорита, 1988 г.п., 1 / 4 панель, 52,8 / 51,7 / 30,2 / 8,7, санузе…
€17,528
Рекомендовать
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
49 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,3 кв.м, общ.- 49,4 кв.м, жил.- 3…
€6,597
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Каменец, Беларусь
3
62 м²
1/5
3-комнатная квартира, г. Каменец, ул. Брестская, 1983 г.п., 1 / 5 кирпич, 64,6 / 62,2 / 40,3…
€29,214
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
3
78 м²
9/9
❤️ Уникальная возможность приобрести просторную и уютную трёхкомнатную квартиру общей площад…
€77,275
Рекомендовать
Дом новое здание, с садом
Коптёвка, Беларусь
234 м²
Если хочется тишины, спокойствия и уединнености, и в тоже время комфортного образа жизни, пр…
€78,217
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Рясненский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL