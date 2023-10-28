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Дома в Ружанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с гаражом, с садом в Ружаны, Беларусь
Дом с гаражом, с садом
Ружаны, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается отличный ухоженный дом в гп. Ружаны. Брестская обл., Пружанский р-н. - - - - - - -…
€32,166

Параметры недвижимости в Ружанский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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