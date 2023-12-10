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Таунхаусы в Руденский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Руденский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
В самом центре Пуховичского района, в 12 км от г.Руденска в городском поселке Правдинский пр…
€32,023
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Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь

недорогая
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