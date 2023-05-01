Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Пуховичский район
  5. Руденский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи в Руденский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 31,787
Продается недостроенный коттедж, 37 км от МКАД, Гомельское направление, д. Анетово. Место ти…

Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти