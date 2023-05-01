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Квартиры в Руденский сельский Совет, Беларусь

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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Руденский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 7/9 Этаж
€ 23,159
Продается тёплая 1-комнатная квартира для вас! Ищем новых владельцев, которые по достоинству…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 83 м² 1/3 Этаж
€ 49,495
В 30 км. от МКАД и в 20 минутах езды от ст.м. Могилевская.Продажа 3-х комнатной квартир…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 74 м² 3/3 Этаж
€ 36,863
3к квартира 3/3 кирпичного клубного дома 2014 г/п, площадь73,8/37/14,  в окружении сосе…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 3/3 Этаж
€ 36,318
Продается светлая, готовая к проживанию, квартира в центре поселка Сислочь.  Квартира с…
Квартира 4 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 100 м² 1/3 Этаж
€ 54,600
Новая просторная 4-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 4 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат 136 м² 1/3 Этаж
€ 61,757
 2-х уровневая просторная 4-х комнатная квартира с отдельным входом в тихом и спокойном…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 93 м² 1/3 Этаж
€ 50,895
Новая просторная 3-х комнатная квартира отличный вариант для счастливой жизни! Кухня-столова…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 73 м² 3/3 Этаж
€ 42,975
Новая просторная 3-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 3 комнаты в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 40,868
Продается просторная светлая квартира. Комнаты - 15,6/ 11,7/ 10,3. Большая кухня - 8,2 с сов…

Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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