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Беларусь
Минская область
Пуховичский район
Руденский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Руденский сельский Совет, Беларусь
Квартира
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9 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Руденский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
7/9 Этаж
€ 23,159
Продается тёплая 1-комнатная квартира для вас! Ищем новых владельцев, которые по достоинству…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
1/3 Этаж
€ 49,495
В 30 км. от МКАД и в 20 минутах езды от ст.м. Могилевская.Продажа 3-х комнатной квартир…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
3/3 Этаж
€ 36,863
3к квартира 3/3 кирпичного клубного дома 2014 г/п, площадь73,8/37/14, в окружении сосе…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
67 м²
3/3 Этаж
€ 36,318
Продается светлая, готовая к проживанию, квартира в центре поселка Сислочь. Квартира с…
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
100 м²
1/3 Этаж
€ 54,600
Новая просторная 4-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 4 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
136 м²
1/3 Этаж
€ 61,757
2-х уровневая просторная 4-х комнатная квартира с отдельным входом в тихом и спокойном…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
93 м²
1/3 Этаж
€ 50,895
Новая просторная 3-х комнатная квартира отличный вариант для счастливой жизни! Кухня-столова…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
3/3 Этаж
€ 42,975
Новая просторная 3-х комнатная квартира в тихом и спокойном месте отличный вариант для больш…
Квартира 3 комнаты
Руденский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
5/5 Этаж
€ 40,868
Продается просторная светлая квартира. Комнаты - 15,6/ 11,7/ 10,3. Большая кухня - 8,2 с сов…
Параметры недвижимости в Руденский сельский Совет, Беларусь
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