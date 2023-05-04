Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
27
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Ивановский район
Рудский сельский Совет
Жильё в Рудский сельский Совет, Беларусь
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
1/17 Этаж
€ 112,930
Продается уютная и теплая трехкомнатная квартира готовая к проживанию в каркасно - блочном д…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
70 м²
16/16 Этаж
€ 107,961
Продается современная, уютная, светлая квартира в центре Минска! Дом повышенной комфортности…
Дом
Житковичи, Беларусь
70 м²
€ 17,617
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки общей площадью 99,66 кв.м с уча…
Дом 5 комнат
Гродно, Беларусь
5 Количество комнат
2 ванных комнат
189 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Невероятно красивый дом с прекрасным видом на Неман и достопримечательности Гродно: Новый и …
Дом
Рассветовский сельский Совет, Беларусь
28 м²
Цена по запросу
Продаётся земельный участок с домом в 14 километрах от Гомеля в сторону Добруша. Крепкий кир…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
3/5 Этаж
€ 20,779
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 3 этаже 5-ти этажного панельного дома. Квартира о…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
2/16 Этаж
€ 65,705
Продаются квартиры в доме «Марракеш» В доме 16 этажей. Все квартиры свободной пл…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
7/9 Этаж
€ 42,462
Теплая, уютная квартира. В доме сделан капремонт, заменены трубы, проводка, установлены сте…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
1/10 Этаж
Цена по запросу
Дом
Новодворский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 12,648
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 27,013
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Дом
Ратомка, Беларусь
51 м²
€ 19,876
Продается дача в СТ "Солнечное БЕЛ ТА" в Минском районе , 7 км от МКАД ( Гродненск…
Параметры недвижимости в Рудский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты