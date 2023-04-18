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Купить дом в Руднянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Новые Зеленки, Беларусь
Дом
Новые Зеленки, Беларусь
279 м²
€ 54,830
Усадьба расположена на окраине д. Новые Зеленки Червенского р-на в 56 км от Минска. Хорошие …

Параметры недвижимости в Руднянский сельский Совет, Беларусь

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