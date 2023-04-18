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Купить недвижимость в Руднянский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартирав Руднянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Руднянский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,154
Продается полдома в деревне Великий Бор Червенского района.  2-комнатная квартира в бло…
Квартира 2 комнатыв Руднянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Руднянский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 9,154
Продается полдома в деревне Великий Бор, Червенский район. Согласно документам, - это кварти…
Домв Новые Зеленки, Беларусь
Дом
Новые Зеленки, Беларусь
279 м²
€ 54,830
Усадьба расположена на окраине д. Новые Зеленки Червенского р-на в 56 км от Минска. Хорошие …

Параметры недвижимости в Руднянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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