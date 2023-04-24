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Дома в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,658
Продается жилой  дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом  &nb…

Параметры недвижимости в Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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