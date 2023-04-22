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Дома в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь

18 объектов найдено
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 12,427
Двухуровневый дом расположен на участке 4 сотки в СТ "Машиностроитель"  …
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 14,870
Дачный дом на участке 20 соток в аг. Рубежевичи! Адрес: аг. Рубежевичи, ул. Гайдука ❤️Одноур…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 11,715
Продается дом с большим ухоженным участком 16,75 сотки! 69 км от МКАД по скоростной трассе P…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 5,858
Продаётся дача в живописном месте! Адрес: СТ Искра ❤️Дача позволяет приезжать и отдыхать в л…
Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
55 м²
€ 17,934
Продаётся отличный дом возле озера! Адрес: д. Заречье, ул. Центральная.  ❤️Прочный дом,…
Дом в Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
51 м²
€ 14,419
Продается дом под отделку по Брестскому направлению,  в Столбцовском районе в агро горо…
Дом в Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
154 м²
€ 15,410
Уютный кирпичный капитальный дом с мансардой, гаражом и просторной крытой террасой непосредс…
Дом в Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
41 м²
€ 10,814
Продается дом в д. Тоново 65 км от МКАД Брестское направление. Асфальтированная дорога до са…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 4,055
Выгодное предложение!  Продаётся дача в СТ ''Математик", Столбцовский р-н,…
Дом в Новые Рубежевичи, Беларусь
Дом
Новые Рубежевичи, Беларусь
167 м²
€ 37,850
Продается новый дом под отделку в д. Новые Рубежевичи. Очень развитый населенный пункт, котр…
Дом в Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
37 м²
€ 11,715
Продается дом в самом центре агрогородка с газовым отоплением Дом старый, но пригоден для пр…
Дом в Засулье, Беларусь
Дом
Засулье, Беларусь
55 м²
€ 5,317
Продаётся дом с большим участком в аг. Засулье – большой, красивой деревне с развитой …
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
95 м²
Цена по запросу
Дом в д. Тоново, 60 км. от Минска, Брестское направление. участок 24 сотки. В доме паро…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 17,573
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 16,672
Продается дача в садовом товариществе «Колос КГБ РБ» недалеко от п. Колосово, Ст…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 13,428
Продается уютный трехуровневый дом в садовом товариществе Прыгажосць 49 км от…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 6,308
Продается участок в частной собственности с деревянным домом ручной рубки (два уровня + подв…
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 7,660
Продается дом, готовый к проживанию, в большой жилой деревне Хотова. В деревне есть магазин,…

Параметры недвижимости в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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