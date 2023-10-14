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Дома в Росский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Россь, Беларусь
Дом
Россь, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается добротный дом в г.п.Россь по ул.Советская. Дом шлакобетонный с кирпичной пристройк…
€13,793

Параметры недвижимости в Росский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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