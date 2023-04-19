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Купить квартиру в Речицкий сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 9,154
ЛОТ 2493. Деревня Дворцы. Живописное место в Беловежской пуще. Квартира в кирпичном доме. Ак…
Квартира 3 комнатыв Речицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речицкий сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 1/2 Этаж
€ 10,527
Sale of a 3-room apartment, the village of Palace, Kamenetsky district 1/2 & nbsp; storey br…

Параметры недвижимости в Речицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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