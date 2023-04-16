Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Речицкий район
  5. Дома

Купить дом в Речицкий район, Беларусь

Речица
8
Жмуровский сельский Совет
4
Борщёвский сельский Совет
2
Озерщинский сельский Совет
2
Заспенский сельский Совет
1
Лисковский сельский Совет
1
Солтановский сельский Совет
1
19 объектов найдено
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
116 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Комсомольская в д. Жмуровка Р…
Домв Бронное, Беларусь
Дом
Бронное, Беларусь
96 м²
€ 20,716
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Мира в д. Бронное Речицкого р…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
60 м²
€ 10,358
Продается дом в живописном городе Речица, на улице Трифонова. Дом бревно, фундамент-кирпич. …
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
112 м²
€ 27,922
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. 9 Мая в д. Жмуровка Речицкого…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
69 м²
€ 25,220
Вы ищите дом ?  У нас есть для Вас привлекательное предложение! Дом из красного кирпича…
Домв Заспенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заспенский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 3,152
Домв Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 9,637
Продаётся уютный одноэтажный садовый дом с жилой мансардой. Дом в отличном состоянии, крыша …
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
51 м²
€ 31,524
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Советская в г. Речица Гомельской обл…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
66 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Коммунистической Роты с земельным уч…
Коттеджв Речица, Беларусь
Коттедж
Речица, Беларусь
194 м²
€ 113,938
  Новая жизнь начинается с нового дома!  3Д  тур : https://my.matterport.com/…
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
52 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Набережная в д. Жмуровка Речи…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
61 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный деревянный жилой дом, находящийся на земельном участке разм…
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
105 м²
€ 27,021
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
48 м²
€ 9,457
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
69 м²
€ 13,510
Пригород г. Речица. Дом бревенчатый. Площадь общая 68.7, жилая 47.9, кухня 8.5. В 2021 г. пр…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся дом по улице Трофонова 60,4м кв в городе Речица. участок 0,1032 Дом бревно, фундам…
Домв Солтаново, Беларусь
Дом
Солтаново, Беларусь
66 м²
€ 8,016
Предлагается к покупке добротный дом  на участке 23 сотки в а.г. Солтаново ,Рецицкий р-…
Домв Лисковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лисковский сельский Совет, Беларусь
97 м²
€ 22,427
Продаётся кирпичный дом из белого кирпича: 97,1/44,8/10,5 м2,   утеплённый пе…
Домв Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 14,862
Sell a house, d. Chizhovka, Rechitsky district, Pukhovichskoye, for example., 312 km from MK…

Параметры недвижимости в Речицкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти