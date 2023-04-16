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Купить квартиру в Речицкий район, Беларусь

Речица
12
Озерщинский сельский Совет
1
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/9 Этаж
€ 16,213
Квартира 1 комнатав Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 6,305
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
52 м²
€ 15,312
Предлагаем к продаже квартиру в жилом доме по улице Розы Люксембург в г. Речица Гомельской о…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
€ 20,716
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Спортивной, 1 в городе …
Квартира 2 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 13,510
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 28,822
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Первомайская, 24а в гор…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
81 м²
€ 20,716
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 9/9 Этаж
Цена по запросу
Квартира 3 комнатыв Озерщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерщина, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 11,709
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную в центре города Речица по улице С…
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 8/9 Этаж
€ 50,439
Предлагаем к продаже современную трехкомнатную квартиру, расположенную по улице Наумова в го…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
39 м²
€ 9,007
Предлагаем к продаже квартиру в частном жилом доме, находящуюся на земельном участке размеро…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 1/5 Этаж
€ 19,815
Sale 4 -room apartment, g. Rechitsa, Pukhovichskoye for example, 334 km from MKAD1 / 5 & nbs…

Параметры недвижимости в Речицкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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