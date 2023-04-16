Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Речицкий район

Купить недвижимость в Речицкий район, Беларусь

Речица
20
Жмуровский сельский Совет
4
Озерщинский сельский Совет
3
Борщёвский сельский Совет
2
Заспенский сельский Совет
1
Лисковский сельский Совет
1
Солтановский сельский Совет
1
33 объекта найдено
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
116 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Комсомольская в д. Жмуровка Р…
Домв Бронное, Беларусь
Дом
Бронное, Беларусь
96 м²
€ 20,716
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Мира в д. Бронное Речицкого р…
Квартира 1 комнатав Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
1 Количество комнат 33 м² 5/9 Этаж
€ 16,213
Квартира 1 комнатав Заречье, Беларусь
Квартира 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/4 Этаж
€ 6,305
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
60 м²
€ 10,358
Продается дом в живописном городе Речица, на улице Трифонова. Дом бревно, фундамент-кирпич. …
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
52 м²
€ 15,312
Предлагаем к продаже квартиру в жилом доме по улице Розы Люксембург в г. Речица Гомельской о…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 58 м² 5/5 Этаж
€ 20,716
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Спортивной, 1 в городе …
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
112 м²
€ 27,922
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. 9 Мая в д. Жмуровка Речицкого…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
69 м²
€ 25,220
Вы ищите дом ?  У нас есть для Вас привлекательное предложение! Дом из красного кирпича…
Квартира 2 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 13,510
Домв Заспенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Заспенский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 3,152
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 8/9 Этаж
€ 28,822
Домв Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 9,637
Продаётся уютный одноэтажный садовый дом с жилой мансардой. Дом в отличном состоянии, крыша …
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 75 м² 5/5 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже четырехкомнатную квартиру, расположенную по ул. Первомайская, 24а в гор…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
51 м²
€ 31,524
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Советская в г. Речица Гомельской обл…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
66 м²
€ 27,021
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Коммунистической Роты с земельным уч…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
81 м²
€ 20,716
Коттеджв Речица, Беларусь
Коттедж
Речица, Беларусь
194 м²
€ 113,938
  Новая жизнь начинается с нового дома!  3Д  тур : https://my.matterport.com/…
Квартира 4 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Речица, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 9/9 Этаж
Цена по запросу
Домв Жмуровка, Беларусь
Дом
Жмуровка, Беларусь
52 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Набережная в д. Жмуровка Речи…
Квартира 3 комнатыв Озерщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Озерщина, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 2/2 Этаж
€ 11,709
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 2/2 Этаж
€ 27,021
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную в центре города Речица по улице С…
Квартира 3 комнатыв Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 8/9 Этаж
€ 50,439
Предлагаем к продаже современную трехкомнатную квартиру, расположенную по улице Наумова в го…
Квартирав Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
39 м²
€ 9,007
Предлагаем к продаже квартиру в частном жилом доме, находящуюся на земельном участке размеро…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
61 м²
€ 22,517
Предлагаем к продаже одноэтажный деревянный жилой дом, находящийся на земельном участке разм…
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
105 м²
€ 27,021
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
48 м²
€ 9,457
Домв Озерщина, Беларусь
Дом
Озерщина, Беларусь
69 м²
€ 13,510
Пригород г. Речица. Дом бревенчатый. Площадь общая 68.7, жилая 47.9, кухня 8.5. В 2021 г. пр…
Домв Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Цена по запросу
Продаётся дом по улице Трофонова 60,4м кв в городе Речица. участок 0,1032 Дом бревно, фундам…
Домв Солтаново, Беларусь
Дом
Солтаново, Беларусь
66 м²
€ 8,016
Предлагается к покупке добротный дом  на участке 23 сотки в а.г. Солтаново ,Рецицкий р-…

Параметры недвижимости в Речицкий район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти