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Дома в Рожанковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Рожанка, Беларусь
Дом
Рожанка, Беларусь
Площадь 212 м²
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва - Гродно. Блочны…
Цена по запросу
Дом 6 комнат в Рожанка, Беларусь
Дом 6 комнат
Рожанка, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажный жилой дом. Рожанка около г. Щучина на ж/д пути Москва — Гродно. Блочн…
€38,050
Дом с гаражом, с садом в Рожанка, Беларусь
Дом с гаражом, с садом
Рожанка, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже жилой дом на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на пути Москва — Гродно. Деревянный 3-…
€28,537
Дом 3 комнаты в Рожанка, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рожанка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
В продаже жилой дом на ст. Рожанка в 7 км от г. Щучин на пути Москва — Гродно. Деревянный 3…
€28,537

Параметры недвижимости в Рожанковский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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