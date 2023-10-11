Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Райцевский сельский Совет
  5. Дома

Дома в Райцевский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом с садом в Райцевский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом
Райцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
д.Скрышево, ул. Центральная, д. 36 Гродненская обл., Кореличский р-н. Расстояние до МКАД  11…
€4,715
Дом с камином в Райцевский сельский Совет, Беларусь
Дом с камином
Райцевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Если вы любите покой, тишину и пение птиц то этот хутор именно для вас.     Дом с собственны…
€32,911

Параметры недвижимости в Райцевский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти