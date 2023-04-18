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Купить дом в Рованичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Рованичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 17,850
Дом на большом участке в а.г. Рованичи! Адрес: д. Рованичи, ул. Партизанская ⭕️ О Вашем буду…

Параметры недвижимости в Рованичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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