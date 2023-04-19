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Купить дом в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Минковичи, Беларусь
Дом
Минковичи, Беларусь
107 м²
€ 16,019
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
107 м²
€ 15,561
Лот 5747. Одноэтажный жилой дом 1996 года постройки в Каменецком районе Ратайчицкого с/с. Сб…
Домв Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 3,204
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Дом 45 к…

Параметры недвижимости в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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