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Квартиры в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Минковичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минковичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Каменецком р-не. 1989 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 152,6 кв…
€17,424
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Параметры недвижимости в Ратайчицкий сельский Совет, Беларусь

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с бассейном
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