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Дома в Ряснянский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,3 кв.м, общ.- 49,4 кв.м, жил.- 3…
€6,621
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 40 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,2 кв.м, общ.- 39,5 кв.м, жил.- 1…
€2,459
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1930 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,0 кв.м, общ.- 47,6 кв.м, жил.- 35…
€37,833
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 26 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1945 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 30,7 кв.м, общ.- 26,0 кв.м, жил.- 12…
€8,418
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1990 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 99,5 кв.м, общ.- 79,5 кв.м, жил.- 5…
€14,187
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 60 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 60,0 кв.м, общ.…
€14,187
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 30 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,2 кв.м, общ.- 30,3 кв.м, жил.- 17,3 к…
€7,094
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Каменецком р-не. 1958 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 84,6 кв.м, общ.- 79,7 кв.м, жил.- 4…
€2,365
Дом в Рясна, Беларусь
Дом
Рясна, Беларусь
Площадь 48 м²
Коробка жилого дома в Каменецком р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,89 кв.м, общ.- 47,86 к…
€15,133
Дом в Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ряснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой до в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 73,9 кв.м, общ.- 67,0 кв.м, жил.- 47,8 кв.м, к…
€33,577

Параметры недвижимости в Ряснянский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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