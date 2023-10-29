Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Ракитницкий сельский Совет
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.- 41,7 кв.м. 3 комнаты. Стены: материа…
€14,758
Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Бревенчатый дом в деревне Погодица Адрес: д. Погодица, ул. Гагарина. ❤️ Хорошее предложение …
€11,258
Квартира 4 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, с подвалом в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном, с металлическая дверь, с подвалом
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этаж 4/6
Продается просторная 4-я квартира в Октябрьском р-не! В квартире выполнен хороший ремонт: - …
€170,289
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 239 м²
Этаж 1/3
ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ VIP-КВАРТИРА В ТАУНХАУС! Квартира расположена в таунхаус по ул. Гало в…
€359,499
Дом в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается уютный жилой дом рядом с Вилейским водохранилищем, в д. Понятичи. Минская обл., Ви…
€4,636
Квартира 3 комнаты новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 6/9
ЖК «Левада» - жилой комплекс класса комфорт. На берегу реки Свислочь вдоль улицы Нововиленск…
€120,621
Таунхаус в Брест, Беларусь
Таунхаус
Брест, Беларусь
Площадь 150 м²
ЛОТ 2332. Таунхаус в престижном районе города. Стены - блок, крыша - металлочерепица. 2 этаж…
€132,447
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
3-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1965 г.п., 1 / 5 кирпич, 56,4 / 56,4 / 37,4 /…
€50,614
Таунхаус в Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
Площадь 260 м²
Современный таунхаус с отличной планировкой в окружении леса
€245,973
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание в Минский район, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, новое здание
Минский район, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ЖК «Соколиный край» это комфортный и уютный комплекс расположенный по соседству с заказником…
€36,166
Дом с садом в Червенский район, Беларусь
Дом с садом
Червенский район, Беларусь
Площадь 45 м²
Дача в садовом товариществе “Ковали” всего 22 км. от МКАД ! Транспортное сообщение маршрутки…
€14,096
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2008 г.п. 1 этаж. Общ.- 21,1 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
€4,257

Параметры недвижимости в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти