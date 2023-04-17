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Купить дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
311 м²
€ 91,037
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 311,07 кв.м, общ.-…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
275 м²
€ 74,650
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 274,5 кв.м, о…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 89,216
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 151,7 кв.м, общ.- 151,7 кв.м, жил…
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
111 м²
€ 54,622
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 115,0 кв.м, общ.- 111,2…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
130 м²
€ 60,995
Лот 6572. Надоела городская суета? Хочется уединения и тишины? Тогда этот вариант Вас не ост…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
128 м²
€ 22,759
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Коробка …
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
123 м²
€ 91,037
Жилой дом. 2008 г.п. Жабинковский р-н. Газосиликатный блок / пенопласт / штукатурка "ко…
Домв Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
177 м²
€ 59,174
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 218,8 кв.м, общ.- 177,1 кв…
Домв Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
308 м²
€ 55,988
ЛОТ 4423. Продается жилой дом с мансардой 2017 года постройки в Жабинковском районе. Подошва…

Параметры недвижимости в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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