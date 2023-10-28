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Квартиры в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами в Ракитница, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами
Ракитница, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
Лот 7279. Торг! Предлагаем Вашему вниманию трёхкомнатную квартиру для комфортного проживания…
€33,112

Параметры недвижимости в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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