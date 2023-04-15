Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Минская область
Воложинский район
Раковский сельский Совет
Коттеджи
Купить коттедж с бассейном в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
9/9 Этаж
€ 39,627
ЛОТ 3756. Квартира хорошей планировки: две застекленные лоджии с выходом из спален, изолиров…
Квартира 1 комната
Гродно, Беларусь
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/9 Этаж
€ 25,037
Продается однокомнатная квартира на ул. Брикеля, д.22/1 в городе Гродно. Высокий первый этаж…
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
1 Количество комнат
30 м²
3/3 Этаж
€ 23,416
Продается 1к квартира по улице Циалковского 9. Квартира располагается на 3-ем этаже 3-этажно…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
11/11 Этаж
€ 49,534
Квартира под ремонт. Из плюсов: кирпичный дом, хорошая планировка, кухня 8.55, месторасполож…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,960
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
41 м²
25/25 Этаж
€ 44,815
«Прага» встречает новых жильцов Говый готовый дом «Прага» …
Квартира 2 комнаты
Узда, Беларусь
2 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 7,295
Продается квартира в центре города Узда. Минская обл., Узденский р-н, пл. Свободы, 4. 5…
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
13/25 Этаж
€ 44,941
Организуем подбор квартиры по ценам от застройщиков партнеров по всему г. Минску и Минскому …
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
38 м²
3/24 Этаж
€ 41,879
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 37,826
Продается хороший новый дом в д. Старина, Дзержинского района, Минской обл., Слуцк…
Квартира
Гомель, Беларусь
44 м²
€ 10,807
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
2/20 Этаж
€ 40,314
«Вильнюс» – это 25 этажей с квартирами площадью от 28 до 75 кв. м. Ультрас…
Параметры недвижимости в Раковский сельский Совет, Беларусь
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты