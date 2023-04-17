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Купить дом в Рогачёвский район, Беларусь

Рогачёв
3
3 объекта найдено
Домв Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
95 м²
€ 77,381
Продаётся двухуровневый коттедж в уютном центре г.Рогачёва. Архитектура дома выполнена в сти…
Домв Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
49 м²
€ 22,759
Хотите жить недалеко от центра? Тогда вам сюда! Бревенчатый, обшитый сайдингом дом с газовым…
Домв Рогачёв, Беларусь
Дом
Рогачёв, Беларусь
128 м²
€ 36,415
I will sell the house, Rogachev, Pukhovichskoye, for example, 199 km from MKAD1 level, walls…

Параметры недвижимости в Рогачёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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