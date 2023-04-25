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Квартиры в Радваничский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Квартира в Большие Радваничи, Беларусь
Квартира
Большие Радваничи, Беларусь
79 м²
€ 15,374
Лот 7006. В продаже выделенная квартира в блокированном жилом на четыре квартиры. Дом распол…
Квартира 3 комнаты в Малые Радваничи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малые Радваничи, Беларусь
3 Количество комнат 53 м² 1/1 Этаж
€ 18,087
Лот 5211. В продаже трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме в агрогородке Радванич…
Квартира в Малые Радваничи, Беларусь
Квартира
Малые Радваничи, Беларусь
53 м²
€ 18,087
Лот 5210. В продаже трехкомнатная квартира в блокированном жилом доме в агрогородке Радванич…

Параметры недвижимости в Радваничский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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