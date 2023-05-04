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Жильё в Радужский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Радужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радужский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 10,841
А на даче – все иначе!  Небо выше! Солнце ярче… В продаже  дачный уча…

Параметры недвижимости в Радужский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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